В России запретят производить водку с ароматическими добавками

Производителям водки после вступления в силу с 2021 года нового техрегламента «О безопасности алкогольной продукции» нельзя будет добавлять в напиток, в том числе золотые хлопья, синтетический ванилин, продукты пчеловодства, а также нерастительные ароматические добавки.

Об этом пишут «Известия».

В свою очередь производители предложили Минфину внести поправки в данный документ.

Речь идет о снятии этих ограничений.

Производители полагают, что новые правила могут существенно уменьшить ассортимент алкогольных напитков на рынке.