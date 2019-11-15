Авиакомпаниям предложили установить единые правила перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с предложением установить единые для всех авиакомпаний правила перевозки домашних животных. Об этом пишут «Известия».

Как стало известно, в объединении предлагают изменить пункт 143 главы 11 ФАП «Особенности перевозки некоторых категорий багажа».

В обращении организации говорится о том, чтобы разрешить провозить в салоне самолета домашних животных в переноске, по сумме трех измерений (длине, ширине и высоте), которые в совокупности не будут больше 115 см, а также общим весом 8 кг.

В письме объединения отмечается, что авиакомпании таким образом получат возможность увеличивать этот габарит, используя его в качестве конкурентного преимущества. Кроме того, владельцам питомцев предлагается вносить дополнительную плату за перевес. Это позволит брать животных с собой в салон.

«Нужно установить единые правила, приемлемые для всех — и перевозчиков, и для их клиентов», — подчеркнул глава ООП Илья Зотов.

По его словам, это поможет избавить от необходимости изучать требования каждой авиакомпании в отдельности.

Ранее владелец кота Виктора был вынужден обманом пронести своего питомца в салон самолета, поскольку тот не подходил под габариты, прописанные в действующих правилах перевозки домашних животных.