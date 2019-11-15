Водительские права Брежнева купили за 1,55 млн рублей

Водительское удостоверение генерального секретаря СССР Леонида Брежнева и талон предупреждений к нему был выкуплен на аукционе в Москве за 1,55 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, начальная стоимость лота была в районе 1,35 — 1,5 млн рублей.

Как стало известно, водительское удостоверение ААК № 000077 и талон предупреждений ААИ № 670077, принадлежащее Брежневу, были датированы 10 декабря 1976 года.

Отмечается, что до этого эти бумаги находились на даче Брежнева.