Российский дипломат призвал США вернуть Сирии нефтяные месторождения

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть Сирии, принадлежащие ей нефтяные месторождения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что нефть США принадлежит сирийцам, а не США.

«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия», — добавил Полянский.

Он также выразил мнение, что возврат Сирии нефтяных месторождений мог бы стать реальным вкладом США в гуманитарное содействие Сирии.

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