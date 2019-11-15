Российский дипломат призвал США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть Сирии, принадлежащие ей нефтяные месторождения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что нефть США принадлежит сирийцам, а не США.
«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия», — добавил Полянский.
Он также выразил мнение, что возврат Сирии нефтяных месторождений мог бы стать реальным вкладом США в гуманитарное содействие Сирии.
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