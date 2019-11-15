Путин предложил вести расчеты между странами БРИКС в рублях
Президент России Владимир Путин выступил с предложением активнее использовать рубль для проведения операций между странами БРИКС. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что российский рубль «полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты».
По словам Путина, он «может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами», а также в полной мере «соответствует всем этим требованиям».
Кроме того, глава России предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах, чтобы увеличить вес валют государств-членов объединения в мировой экономике и не допустить наступления дополнительных рисков при расчетах между ними.
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