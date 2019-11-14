Медведев высказался за отказ от использования пластиковой тары
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил надежду, что однажды Россия будет готова к отмене пластиковой тары и соответствующие меры будут приняты на законодательном уровне. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Экология — это не только государственное решение, а также отношение конкретного человека», — заявил Медведев.
Он также подчеркнул, что в последние годы на суше и в море накопилось огромное количество продуктов из пластика.
«Это мина для развития на столетие вперед», — сказал российский премьер.
Он добавил, что постепенно нужно двигаться к смене системы упаковки продукции в пользу подлежащих полной утилизации материалов.
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