В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год. Об этом сообщает Regnum.
Он отметил, что на 1 января эта цифра практически не меняется — 9,8 млн человек.
Глава ПРФ также напомнил, что после того, как взрослый россиянин уходит с работы его пенсия сразу увеличивается на все пропущенные индексации каждому конкретному человеку.
Кроме того, он рассказал о том, что ПФР ведет анализ зарплаты, которую получают работающие пенсионеры.
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