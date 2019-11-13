В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Комитеты по финансовому рынку и по экономической политике Госдумы подготовили заключения в Центробанк для проекта документа о направлениях денежно-кредитной политики на 2019, 2020 и 2021 годы. Об этом сообщает сайте парламента.

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.

В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля. Для этого они намерены дать оценку тому, какое влияние плавающий курс рубля оказывает на экономический рост.

Депутаты считают, что кроме инфляции, нужно учитывать и экономическую активность населения, а также бизнеса. Кроме того, они выразили уверенность, что возвращение валютного коридора позволит оживить спрос.