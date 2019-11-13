На Украине пообещали ответить на запуск российских поездов в Крым

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Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич подтвердил, что Киев обязательно ответит на запуск российских поездов в Крым по Керченскому мосту. Об этом сообщает «УНИАН».

Однако он не уточнил, каким образом отреагируют власти Украины.

«Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов», — добавил Кориневич.

Он также отметил, что доступ на территорию полуострова вне пропускных пунктов «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» незаконно.

До этого стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, запуск которых состоится в конце декабря.

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