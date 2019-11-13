Пассажиры купили 17 тысяч билетов в Крым

Свыше 17 тысяч билетов были куплены из российских регионов в Крым. Об этом ТАСС сообщили в ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).

Уточняется, что 17,5 тысяч билетов были куплены с первого дня продаж. Среди купивших билеты пассажиров оказались и 3,6 тысяч крымчан.

9 ноября в России стартовали продажи билетов на Крымский полуостров. Известно, что самый первый билет в Крым был куплен 8 ноября в 8.01 по мск., через минуту после старта продаж.

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