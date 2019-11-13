Штрафы за хулиганство собираются поднять в пять раз

В новом Кодексе об административных правонарушениях могут появиться изменения, предусматривающие увеличение штрафов за административные нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В частности, за справление нужды в общественном месте, которая будет квалифицироваться как хулиганство, грозит штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.

Уточняется, что данный документ обсуждался на заседании профильной подгруппы, ответственной за подготовку новой редакции КоАПа, участники которой подтвердили подлинность документа. Однако это пока предварительный вариант, который еще будет обсуждаться, заключили участники.

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