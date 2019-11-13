Медведев захотел развивать российские села

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что села, вероятно, начнут развивать и улучшать в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам премьера, в следующем году начнет действовать новая программа по развитию сельских территорий России. На нее выделено 36 млрд рублей. Планируется, что эти деньги пойдут на обеспечение жителей села комфортным жильем, а также на развитие рынка труда.

Медведев не исключил, что, если работа по программе будет идти хорошо, то на нее правительство может выделить дополнительные средства.

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