Земельную реформу Зеленского раскритиковали на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о земельной реформе. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что депутат призвал не верить словам украинского лидера о проведении референдума при условии, что законопроект об открытии рынка земель будет принят в первом чтении.

По его мнению, в реформе заинтересованы представители Международного валютного фонда и финансист США Джордж Сорос, руки которого «тянутся к земле Украины».

«Вы просчитались, господа, не выйдет. Хрен вам, а не земля Украины, запомнили?», – сказал Рабинович.

Он также предложил сначаЛА провести референдум, а после вносить законопроект на рассмотрение в Верховную раду. Кроме того, Рабинович призвал украинских депутатов к объединению, чтобы не позволить «продавать землю» страны иностранцам.

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