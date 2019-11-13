Путин подписал закон об уведомлении должников о переходе их дел к коллекторам
Президент России Владимир Путин ратифицировал закон, согласно которому должников будут уведомлять при передаче их дел в коллекторские службы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что документ ранее был принят Госдумой 19 декабря 2018 года и отклонен Советом Федерации 16 января 2019 года, после чего отправлен на доработку. Законопроект касается публичного раскрытия в едином федеральном реестре сведений о деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и других участниках экономической деятельности.
Уточняется, что согласно внесенным поправкам, доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан был исключен, в связи с чем было предусмотрено предоставление любой информации через личный кабинет.
Кроме того, новая версия закона не позволяет лицам иметь возможность неоднократного обжалования судебных актов по делу о банкротстве разными конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.
Документ также обязывает кредиторов высылать уведомления в течение 30 рабочих дней гражданам-должникам о привлечении коллекторов к возврату просроченной задолженности через размещение соответствующих сведений в реестре.
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