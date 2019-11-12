ФАС запретила Booking требовать от российских отелей паритета цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала сервис онлайн-бронирования Booking.com исключить из соглашения с российскими отелями пункт о предоставлении лучшей цены. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это предупреждение выдано из-за действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В течение месяца компания обязана исключить из соглашений с российскими партнерами, которые предоставляют услуги размещения, «требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц».

В ФАС считают, что ограничения в ценовой политике приводят к устранению конкуренции на рынке.