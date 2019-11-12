Конституционный суд разрешил конфискацию имущества у друзей и знакомых коррупционеров

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Конституционный суд России узаконил изъятие имущества не только у чиновников и их родственников, а также их друзей или знакомых обвиняемых. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на определения суда по жалобам признанного виновным во взятничестве в особо крупном размере экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых.

Как известно, данная норма прописана в законе «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Государства может изъять имущество, в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена никем. При этом собственники могут передать суду доказательства законности происхождения средств, на которые было куплено имущество.

Отмечается, что заявители, среди которых значатся родители Захарченко, его сестра и бывшие подруги, подвергли сомнению правомерность применения в отношении них норм о контроле за расходами чиновников, так как они не обязаны подтверждать законность происхождения средств, на которые было куплено имущество. Ведь Генпрокуратура не смогла предоставить прямых доказательств того, что источником этих средств были незаконные доходы Захарченко.

Так, со слов адвоката Захарченко Александра Горбатенко, конституционный суд фактически разрешил государству изымать имущество любого человека, если тот не докажет законность его происхождения.

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