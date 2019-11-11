«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции «Суджа». Об этом компания написала на своей странице в Facebook.

В заявлении говорится, что российские коллеги предложили сначала провести проверку с 11 по 15 ноября, а потом резко изменили даты, не огласив новые.

«Не бойтесь нас, коллеги из Газпрома. Мы — надежное исполнение ваших обязательств перед вашими европейским клиентами», — говорится в посте.

Также к нему прикреплен хештег #ПокажиСвоюСуджу.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что неготовность пустить украинских экспертов выглядит очень подозрительно. Он добавил, что если проверка не состоится, то это станет сигналом для европейских потребителей о введении возможных «креативных акциях» с российской стороны.

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