Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал свое решение по иску в Суд ЕС

Оператор проекта «Северный поток -2», компания Nord Stream 2 AG в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала свое решение по иску в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза.

«Уведомление было передано еще 26 сентября», — подчеркнул пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

В Nord Stream 2 AG добавили, что адвокаты компании проинформировали Европейскую комиссию о споре в рамках договора к Энергетической хартии (ДЭХ) в апреле текущего года. Затем в июне 2019 года состоялась встреча между Европейской комиссией и Nord Stream 2, но мировое соглашение не было достигнуто, добавил Йенс Мюллер.

«Поэтому Nord Stream 2 AG решил попросить арбитражный суд определить, что Европейский Союз нарушает свои обязательства по международному праву в соответствии с ДЭХ, и издать приказы, требующие от ЕС прекратить нарушение», — указывают в Nord Stream 2 AG.

Приняв Директиву (ЕС) 2019/692 о внесении изменений в Газовую директиву, ЕС нарушил свои юридические обязательства по статьям 10 и 13 ДЭХ, отметили в Nord Stream 2. В частности, директива о внесении изменений дискриминирует инвестиции Nord Stream 2 AG, что является нарушением обязательства ЕС по статье 10. В ней прописано, что Евросоюз обязуется не предпринимать никаких дискриминационных действий, а также не создавать препятствия по созданию справедливого и равного режима.

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