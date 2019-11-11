«Почта России» вводит новые правила скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.

Как отмечается, новые нормативы начнут действовать 15 ноября. Отныне срок пребывания посылки в пути будет ограничено двумя сутками для большинства россиян.

Сроки зависят от направления и составят от двух до восьми дней.

Время доставки из городов-миллионников в малые населенные пункты (более 100 тыс. человек) и в обратном направлении уменьшится до 48-72 часов.

Некоторых городов с населением более 500 тыс. посылки будут достигать через один день.

Нововведения появились благодаря крупным денежным вкладам, а также пересмотру схемы маршрутов.

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