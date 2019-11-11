Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные «Известиями».
По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем — на 25%. Однако это пока предварительные проценты, более точные прогнозы аналитики смогут сделать к концу ноября 2019 года.
Издание, опираясь на данные опроса россиян, подчеркивает, что граждане уже стали ощущать рост цен на связь. Более 70% опрошенных пожаловались на повышение стоимости.
Также, по статистике, каждый десятый в 2019 году был недоволен оператором и сменил его.
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