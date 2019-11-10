В Совфеде оценили темпы продаж билетов на поезда по Крымскому мосту

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал темпы продажи билетов на поезда, следующие по Крымскому мосту. Об этом сообщает RT.

За первые двое суток было продано более 10 тысяч билетов. По словам политика, такой резкий старт свидетельствует об интересе пассажиров к поездкам в Крым на железнодорожном транспорте. Он также отметил совпадение продаж с новогодними праздниками.

Кроме того, Цеков предположил, что возможность добраться до полуострова на поезде значительно увеличит количество отдыхающих в Крыму.

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