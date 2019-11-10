Перечислены способы списания долгов за услуги ЖКХ

Адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов рассказал, каким образом возможно избавиться от долгов по ЖКХ, передает RG.

По словам юриста, долг может быть списан, если гражданин признал себя банкротом, или, когда общая сумма его задолженностей составляет более 500 тысяч рублей, и доходы не позволяют расплатиться.

Так, если после реализации имущества и завершения процедуры банкротства у россиянина все еще остаются долги, то они считаются погашенными и списываются с баланса управляющей компании.

Кроме того, частично списать долги по ЖКХ можно, если пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства. Это происходит в том случае, если должник не получает ни пенсию, ни зарплату, не имеет никакого имущества и доходов, а значит, исполнителям становится нечего взыскивать.

Сухов добавил, что суд сможет взыскать долги только за последние три года. Долги за период более трех лет могут быть аннулированы за истечением срока исковой давности.

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