Saudi Aramco надеется на отсутствие влияния атаки дронов на бизнес

В нефтегазовой государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco надеются на то, что атака дронов на ее нефтяные танкеры не повлияет на бизнес. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проспект эмиссии IPO компании.

Отмечается, что компания не ожидает, что атаки окажут существенное влияние на бизнес, финансовое состояние или финансовые результаты Saudi Aramco.

Кроме того, в проспекте сказано, что индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO. Уточняется, что цена размещения акций будет объявлена 5 декабря.

Также были названы банки-андеррайтеры IPO, среди которых есть американский, английские и швейцарские финансовые организации.

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