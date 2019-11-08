Трамп отказался полностью отменить пошлины на продукцию из Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет полностью отменять все пошлины на продукцию из Китая. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства считает, что Пекин очень хочет, чтобы США отменили пошлины, но он не будет идти на поводу.

Также Трамп отметил, что соглашение США и Китая, которое ознаменует завершение первого этапа торговой сделки стран, будет подписано на американской земле или на территории третьей страны.

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