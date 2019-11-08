Оператор «Северного потока — 2» высказался насчет заявления Польши

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Официальный представитель компании-оператора проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер сказал, что заявления польского aнтимонопольного органа UOKiK не имеют отношения к его реализации проекта. Об этом информирует РИА «Новости».

Он отметил, что акционер проекта в лице «Газпрома» и соинвесторы «Северного потока — 2» строго следуют всех международным и национальным действующим законам и нормативным актам.

Мюллер также добавил, что проект реализуется по плану. На данный момент компанией Nord Stream 2 получены все необходимые разрешения от стран, через воды и территории которых проходит газопровод.

До этого стало известно, что Польша оштрафовала инвестора «Северного потока — 2» на €40,3 млн.