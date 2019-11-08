Польша оштрафовала инвестора «Северного потока — 2» на €40,3 млн

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, которая является одним из инвесторов проекта «Северный поток - 2». Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию регулятора.

Уточняется, что размер штрафа составляет €40,3 млн.

Также сообщается, что причиной к этому послужило недостаточное сотрудничество по делу о строительстве газопровода. Так, компания несколько раз безосновательно отказывалась высылать запрошенные документы.

При этом не уточняется, будет ли наложен штраф на другие компании, участвующие в проекте. Анализ документов по делу продолжается.