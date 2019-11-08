Российские роботы-консультанты будут работать в магазинах Бразилии

Компания «Промобот», производящая одноименных роботов, и бразильская Aguia Real заключили соглашение о поставке Promobot V.4 в Бразилию, сообщает Корпорация МСП, которая оказывала поддержку производителю. Соглашение подписано на международной конференции Web Summit в Лиссабоне. Сумма контракта — $280 тыс.

Согласно документу, до конца 2019 года в Бразилию отправится два российских робота — для работы в качестве консультантов в точках розничных продаж в Рио-де-Жанейро. Роботы будут консультировать посетителей магазинов, помогать с навигацией, отвечать на вопросы. По результатам эксплуатации в 2020 году возможна закупка еще 12 роботов.

Сегодня несколько промоботов в уже работают в Латинской Америке — в Мексике, Чили и бразильском Сан-Паулу.

«Напомним, что ранее производитель роботов получал поддержку от Корпорации МСП в рамках программы поддержки стартап-проектов, а также для реализации стратегии выхода на иностранные рынки. Общий общем поддержки составил 250 млн рублей», — говорится в сообщении корпорации.

Пермская компания «Промобот» — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России: они «трудятся» консультантами, промоутерами, администраторами, гидами, консьержами и т.п.