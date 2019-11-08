«Нафтогаз» не считает преградой для контракта спор с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что для заключения нового контракта на транзит газа нет преград. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» является надуманной проблемой, так как контракт должен заключить обособленный от «Нафтогаза» оператор газотранспортной системы.

Витренко отметил, что «начало с чистого листа бумаги не означает, что старые листы бумаги исчезают», добавив, что старые иски должны рассматриваться судами.

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