Сенатор от Крыма станет пассажиром пилотного поезда до Симферополя

Одним из первых покупателей билетов на пилотный поезд Москва — Симферополь стала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА «Новости».

Отмечается, что первый состав отправится на полуостров 24 декабря.

Она уточнила, что в этот день как раз пройдет крайнее заседание Совфеда, и она с детьми поедет из столицы к мужу в Крым.

Также известно, что билеты были приобретены ее помощником в кассе железнодорожного вокзала Симферополя. Их также можно купить через интернет.

Сенатор выразила надежду, что конкуренция железнодорожного транспорта позволит скорректировать цены на авиабилеты в Крым в разгар курортного сезона.

До этого стало известно, что в России стартовали продажи билетов в Крым.