Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»

Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией «Зеленый день», в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров. Их в этом году более 150, говорится в сообщении организации.

«Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов», — отмечается в сообщении.

В частности, в рамках акции можно взять потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых, получить скидку до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир от более чем 600 застройщиков, вернуть до 100% бонусов «Спасибо» у ряда партнеров, а также оплатить штрафы ГИБДД без комиссии. Всего более 10 тыс. предложений.

В экосистему Сбербанка входят Okko, «Беру», «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие компании.

«Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге», — отмечается в сообщении.

В прошлом году в подобной акции приняли участие около 2,5 млн человек.

В рамках празднования дней рождения Сбербанк обычно проводит не только маркетинговые, но и социальные акции. Так, 12 ноября 2016 года в Пушкинском музее была открыта выставка тактильных картин «Видеть невидимое», которая за последующие три года побывала в 15 городах России.