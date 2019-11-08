В российские банкоматы внедрят систему распознования лиц

Российские банкоматы могут оснастить системой распознавания лиц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оператора единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком».

Отмечается, что новшество позволит клиентам не применять карты или смартфоны при проведении операций с банкоматами.

Директор по цифровой идентичности компании Ивана Берова сообщил изданию, что такие АТМ еще находятся на стадии подготовки к пилотному использованию.

Как стало известно, банкоматы оборудуют камерой, которая будет узнавать человека только по слепку его лица, хранящемуся в ЕБС.