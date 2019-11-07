Бизнесмен назвал причины бедности людей

Существует несколько причин, почему люди становятся бедными. О них рассказал основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, передает LinkedIn.

По его мнению, люди, имеющие деньги, получают новые средства почти бесплатно, а всем остальным они становятся почти недоступны. Это приводит к пропасти между богатыми и бедными. Причиной этому является глобальная экономика и капитализм, которые перестали работать в интересах большинства.

Далио отметил, что инвесторы вкладывают деньги в стартапы больше, чем нужно. Богатые надеются на рост доходов, основываясь на примерах успешных компаний. Однако в результате они лишь «раздувают очередные финансовые пузыри».

Он добавил, что никаких опасений по поводу невозврата денег у инвесторов нет, потому что в случае провала они находят новые деньги, но расплачиваться за ошибки будут бедные люди.

«Я считаю, что мир приближается к большому изменению парадигмы», — заключил Далио.