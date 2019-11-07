Глава МВФ рассказала о рекордном мировом долге в $188 трлн

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала, что мировой долг побил рекордное значение и достиг $188 трлн, сообщается на сайте фонда.

Уточняется, что речь идет о государственном и частном мировом долге.

По ее словам, в настоящее время размер долга составляет 230% мирового ВВП.

Георгиева отметила, что рекордные значения появились из-за частного сектора, который задолжал почти две трети денег от суммы всего долга.

Кроме того, государственный долг в настоящее время в странах с развитой экономикой находится на уровнях, которых не было со времен Второй мировой войны.

«Подумайте о разрушительных последствиях неустойчивых кредитных бумов, в том числе в преддверии глобального финансового кризиса», — подчеркнула Георгиева.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МВФ предупредила о сложной ситуации в мировой экономике

— О крахе украинской экономики рассказала Тимошенко