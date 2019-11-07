Набиуллина объяснила отклонение инфляции от прогноза ЦБ

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что укрепление рубля и рост цен на нефть стали основными факторами отклонения инфляции от цели и прогноза Центробанка, передает РИА «Новости».

Набиуллина подтвердила, что инфляция к концу года будет ниже, чем прогнозировал раньше ЦБ.

Среди факторов, повлиявших на динамику инфляции она назвала быстрое восстановление цен на нефть, которые в начале текущего года упали почти на 40%, укрепление рубля, а также структурные изменения на рынке продовольствия, где выросло предложение со стороны производителей.

Кроме того, она отметила влияние некоторой неопределенности, наблюдаемой в бюджетных расходах.

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