Набиуллина объяснила отклонение инфляции от прогноза ЦБ
Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что укрепление рубля и рост цен на нефть стали основными факторами отклонения инфляции от цели и прогноза Центробанка, передает РИА «Новости».
Набиуллина подтвердила, что инфляция к концу года будет ниже, чем прогнозировал раньше ЦБ.
Среди факторов, повлиявших на динамику инфляции она назвала быстрое восстановление цен на нефть, которые в начале текущего года упали почти на 40%, укрепление рубля, а также структурные изменения на рынке продовольствия, где выросло предложение со стороны производителей.
Кроме того, она отметила влияние некоторой неопределенности, наблюдаемой в бюджетных расходах.
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