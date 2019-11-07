В Минстрое заявили, что программа ремонта ветхого жилья не увеличит квартплату

Проект закона о капремонте не предусматривает изменения размера взносов граждан, заявили в пресс-службе Минстроя. Об этом сообщает ТАСС.

В Минстрое также заявили, что законопроект сохраняет все действующие гарантии прав граждан, проживающих в аварийном фонде, и предусматривает установление дополнительных мер государственной поддержки при переселении.

Ранее СМИ сообщили, что отдельная подпрограмма капитального ремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счет граждан.