Forbes: Верховный суд сохранит срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда исключил из рабочего проекта постановления о связанных с неуплатой налогов преступлениях формулировку, де-факто отменяющую срок давности по преступлениям в данной сфере. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что в первом варианте проекта уклонение от уплаты налогов считалось преступлением сроком до полной выплаты долга государству. Это положение вызвало критику среди представителей юридического сообщества.

Уточняется, что данная формулировка обеспечила бы отмену срока давности по преступлениям в налоговой сфере, а также дала бы возможность осуществлять преследование предпринимателей за налоговые нарушения 20 и 30-летней давности.

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