В «Газпроме» назвали условия для заключения газового контракта с Киевом

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен лишь при взаимном отказе сторон от претензий. Об этом информирует РИА «Новости».

Он сакцентировал внимание на необходимости урегулирования судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контрактам на поставку и транзит российского газа до заключения нового договора.

Также необходимо восстановить баланс коммерческих интересов сторон.

Кроме того по словам главы «Газпрома», для достижения соглашения необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов: отменить решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановить нарушенные имущественные права компании в стране.

Уточняется, что данный вопрос Миллер обсудил на встрече с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.