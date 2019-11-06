Бывший первый замглавы Минстроя перешел в компанию Руслана Байсарова

Гендиректором АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (АО «ТЭПК») назначен Леонид Ставицкий, говорится в распространенном в среду сообщении компании.

Ранее Ставицкий занимал должность первого замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«Мы рады приходу в нашу компанию Леонида Ставицкого – настоящего профессионала, обладающего огромным опытом», - отметил основной акционер ТЭПК Руслан Байсаров.

По его словам, приход Ставицкого особенно важен для ТЭПК в связи с началом активной фазы строительства железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино» – важного стратегического проекта как с точки зрения становления самой компании, так и с точки зрения развития инфраструктуры Республики Тыва и транспортного комплекса страны в целом.

Строительству железной дороги «Элегест – Кызыл — Курагино» дал старт в 2011 году Владимир Путин. Протяженность однопутной линии составит 410 км.

Строительство потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Плановый объем перевозок – 15 млн тонн в год.

Проект строительства железной дороги реализуется в рамках частной концессионной инициативы в соответствии с концессионным соглашением, заключенным сроком на 30 лет. Концедент – Росжелдор. Концессионер – специально созданная АО «ТЭПК Кызыл — Курагино», где по 47,5% принадлежит АО «ТЭПК» и УК «Лидер», еще 5% — ОАО РЖД.

27 марта 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев назначил министра экономического развития Максима Орешкина куратором Республики Тыва от федерального правительства, который одним из своих приоритетов обозначил необходимость решения всех вопросов для начала скорейшего строительства первой железной дороги в регионе.