Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Около 75,5% россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные «Райффайзенбанка».

Отмечается, что регулярно откладывают свои средства 8% опрошенных, периодически — 16%. 40% респондентов хотели бы начать, но не имеют финансовой возможности.

Опрос проводился летом 2019 года в 14 городах России среди тысячи клиентов в возрасте от 20 до 50 лет.

Больше трети респондентов считают, что в будущем половину их доходов будет составлять страховая пенсия по старости.

При этом, 7% рассчитывают только на пенсию.

В группе людей 20–30 лет на пенсию по старости рассчитывает 25% опрошенных, а среди людей в возрасте 41-50 лет — 40%.

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