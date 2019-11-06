Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Около 75,5% россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные «Райффайзенбанка».
Отмечается, что регулярно откладывают свои средства 8% опрошенных, периодически — 16%. 40% респондентов хотели бы начать, но не имеют финансовой возможности.
Опрос проводился летом 2019 года в 14 городах России среди тысячи клиентов в возрасте от 20 до 50 лет.
Больше трети респондентов считают, что в будущем половину их доходов будет составлять страховая пенсия по старости.
При этом, 7% рассчитывают только на пенсию.
В группе людей 20–30 лет на пенсию по старости рассчитывает 25% опрошенных, а среди людей в возрасте 41-50 лет — 40%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россияне назвали оптимальную пенсию для достойной старости
— Минтруд хочет упростить процесс назначения и выплаты пенсий для россиян