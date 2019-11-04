Акции McDonald's упали после скандала с увольнением гендиректора из-за романа

Акции компании McDonald's начали стремительно снижаться после того, как гендиректор компании был уволен из-за романа со своей подчиненной. Об этом сообщает CNBS.

Отмечается, что общая рыночная стоимость ценных бумаг, которая составляет $149 млрд, снизилась более, чем на 2%. На предварительных торгах акции упали в цене на 3,1%.

Кроме того, согласно данным издания Business Insider, из-за неожиданного снижения цены акций McDonald's потерял почти $4 млрд от общей стоимости.

Уточняется, что стоимость ценных бумаг главного конкурента корпорации — компании Wendy's, чьи акции оцениваются в $4,8 млрд — возросли на 2,2%.

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