В Кремле рассказали о возможной реализации «Северного потока — 2» без согласия Дании
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект «Северного потока — 2» мог бы быть реализован и без разрешения со стороны Дании. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, согласование Дании было очень важным, «но не жизненно важным» для строительства газопровода.
«Проект состоялся бы и без этого», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин»,
Песков подчеркнул, что «Северный поток 2» не «энергетический «аркан» на шее у Европы, это выгодный для всех коммерческий проект.
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