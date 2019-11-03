В Кремле рассказали о возможной реализации «Северного потока — 2» без согласия Дании

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект «Северного потока — 2» мог бы быть реализован и без разрешения со стороны Дании. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, согласование Дании было очень важным, «но не жизненно важным» для строительства газопровода.

«Проект состоялся бы и без этого», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин»,

Песков подчеркнул, что «Северный поток 2» не «энергетический «аркан» на шее у Европы, это выгодный для всех коммерческий проект.

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