Назван регион России с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые благоприятные условия для приобретения квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе (УФО). Там установлено наиболее удачное соотношение средней заработной платы жителей и выплат по ипотеке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Уточняется, что в Уральском федеральном округе ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в среднем составляет 42% от заработной платы.

На втором месте по доступности ипотеки выступает Центральная Россия, а на третьем — Сибирь.

Для столицы же ежемесячно на обслуживание кредита уходит около 60% зарплаты.

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