Saudi Aramco выйдет на IPO

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии одобрил выход государственной нефтяной компании Saudi Aramco на IPO. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госоргана.

Отмечается, что было одобрено предложение акций компании.

Уточняется, что проспект эмиссии компании будет опубликован до начала сбора заявок. Он будет включать необходимую для принятия решения инвесторов информацию, включая финансовые аспекты.

Однако в заявлении нет информации по количеству акций, которое может быть предложено, по срокам начала сбора заявок, а также по площадкам размещения.

Кроме того, разрешение на листинг действует в течение шести месяцев с момента выдачи.

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