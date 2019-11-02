«Нафтогаз» направил новый иск к «Газпрому» на $12 млрд
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что компания направила в Стокгольмский арбитраж встречный иск против «Газпрома» на $12 млрд.
Об этом он написал в своем Facebook.
По словам Витренко, решение по данному арбитражу будет принято в 2021 году.
Также он сообщил, что «Нафтогаз» рассчитывает взыскать с «Газпрома» $3 млрд долга в 2020 году.
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