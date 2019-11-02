Госдолг США вырос до рекордной отметки в $23 трлн

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Министерство финансов США заявило, что госдолг страны увеличился до $23 трлн, тем самым достигнув рекордной отметки. Об этом сообщает сайт ведомства.

По поступившей информации, данная цифра актуальна по состоянию на четверг, 31 октября.

Как известно, госдолг был меньше $20 трлн, когда в 2017 году Дональд Трамп стал президентом страны.

Отмечается, что его ускоренный рост случился из-за увеличения дефицита, который заложен в федеральном бюджете США.