Минтруд хочет упростить порядок назначения пенсий

В России хотят упростит процесс назначения и выплат пенсии. Об этом говорится на сайте Минтруда.

Ведомство планирует исключить ряд документов, которые россияне подавали в ПФР. Например, в число лишних сведений могут войти документы, выданные жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления.

Такими нововведениями ведомство хочет улучшить порядок выплат по страховым и накопительным пенсиям.

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