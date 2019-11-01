Минтруд хочет упростить порядок назначения пенсий
В России хотят упростит процесс назначения и выплат пенсии. Об этом говорится на сайте Минтруда.
Ведомство планирует исключить ряд документов, которые россияне подавали в ПФР. Например, в число лишних сведений могут войти документы, выданные жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления.
Такими нововведениями ведомство хочет улучшить порядок выплат по страховым и накопительным пенсиям.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минтруд повысит пенсии неработающих россиян в следующем году