Ахмед Билалов отпущен под залог в США
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Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов, задержанный миграционными службами США, отпущен под залог, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал и.о. пресс-секретаря ведомства Брайан Кокс.
Уточняется, что он был освобожден после внесения залога, и остается в процессе выдворения через суд.
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