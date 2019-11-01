Ахмед Билалов отпущен под залог в США

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов, задержанный миграционными службами США, отпущен под залог, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал и.о. пресс-секретаря ведомства Брайан Кокс.

Уточняется, что он был освобожден после внесения залога, и остается в процессе выдворения через суд.

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