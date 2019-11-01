На Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа

На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа. Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка Украины, который посвящен прогнозам роста экономики страны.

По оценкам, убытки в 2020 году составят 0,6% ВВП, а в 2021 достигнут 0,9% ВВП.

Такие выводы сделаны исходя из базового сценария регулятора. По нему поставки в 2020 году сократятся с нынешних 90 млрд куб. м. до 50 млрд куб. м. А к 2021 году эта цифра опустится до 30 млрд куб. м.

В Нацбанке также подчеркнули, что прекращение транзита повлияет не только на прямые потери валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом.

До этого президент России Владимир Путин назвал абсурдом газовый вопрос между Украиной и Россией.