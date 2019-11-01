Немецкие СМИ предрекли подъем рубля

В немецких СМИ считают, что в ближайшем будущем в России улучшится финансовая ситуация, курс рубля останется стабильным вне зависимости от политической обстановки. Об этом говорится в статье под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», опубликованной в немецком издании Focus.

Как считает автор, российскому рублю удалось укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из ведущих валют в 2019 году.

Отмечается, что благодаря понижению доходности в Европе и Соединенных Штатах инвесторы все больше вкладываться в рубль, спрос на российскую валюту растет.

По словам автора, международные инвесторы считают также российские гособлигации надежным инвестиционным инструментом.