Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 8% и составила 20 тыс. руб. в месяц, а двухкомнатных — на 21%, а именно 31 тыс. рублей. Цена на жилье с тремя комнатами возросла до 62 тыс. руб. — на 40%.

Эксперты отмечают, что такие изменения связаны с ростом в цене новостроек. Спад цен прогнозируют ближе к Новому году, однако он не превысит 1%.

Так по сравнению с 2018 годом стоимость аренды жилья возросла на октябрь 2019 года на 13% — до 23 тыс. рублей в месяц. Кроме того, этот показатель увеличивается в крупных российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Красноярске, Казани, где средняя стоимость аренды жилья выросла на 27% — до 37 тыс. руб. в месяц.

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